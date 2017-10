Agawam Preliminary Election Results

The following are the preliminary election results for Agawam, October 10.

Mayor Agawam

WILLIAM P. SAPELLI 2,539 ..... 64.36%

JAMES P. CICHETTI 1,028 ..... 26.06%

VAKNY CHONMANY 344 .... 8.72%

Total Votes ..... 3,911

City Council Agawam

ROBERT E. ROSSI 1,635 ..... 3.77%

CHRISTOPHER C. JOHNSON 1,630 ..... 3.76%

PAUL C. CAVALLO 1,620 ...... 3.73%

GEORGE BITZAS 1,603 ...... 3.69%

GINA M. LETELLIER 1,552 ...... 3.58%

CECILIA P. CALABRESE 1,539 ....... 3.55%

ROSEMARY SANDLIN 1,489 ...... 3.43%

DINO R. MERCADANTE 1,479 ...... 3.41%

JOSEPH MINEO 1,443 ....... 3.33%

ANTHONY R. SUFFRITI 1,327 ....... 3.06%

DOUGLAS E. REED 1,263 ...... 2.91%

PETER T. MCNAIR 1,216 ...... 2.80%

RICHARD M. THEROUX 1,212 ...... 2.79%

DONALD M. RHEAULT 1,183 ...... 2.73%

BILLY CHESTER 1,092 ...... 2.52%

ROBERT A. MAGOVERN 1,074 ........ 2.47%

WILLIAM J. CLARK 1,045 ...... 2.41%

RONALD E. WIENERS, JR. 1,032 ...... 2.38%

JOSEPH R. MOORE 1,030 ....... 2.37%

RICHARD A. COHEN 960 ...... 2.21%

JOHN W. STEINBERG, JR. ..... 926 2.13%

SUSAN R. DAWSON 871 ..... 2.01%

RONALD E. LARIVIERE 863 ..... 1.99%

MICHAEL J. DALEY 826 ... 1.90%

Total Votes ..... 29,910

Copyright 2017 Western Mass News (Meredith Corporation). All rights reserved.